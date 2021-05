GERENZANO – SARONNO – CISLAGO Un ventenne di Gerenzano è stato arrestato nel pomeriggio di ieri dai carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Saronno. Durante uno dei tanti controlli alla circolazione stradale realizzati nel comprensorio, l’uomo è stato fermato alla guida della propria autovettura. Da un primo accertamento è emerso che poche settimane prima, lo stesso era stato denunciato dai carabinieri di Cislago per detenzione di sostanze stupefacenti. Così i militari hanno ritenuto opportuno approfondire il controllo. Eseguita quindi la perquisizione che ha consentito di rinvenire nella disponibilità del 20enne circa 20 grammi di sostanza stupefacente (cocaina e hashish) già suddivisa in dosi. Così è stato dichiarato in arresto. Dopo le formalità di rito, l’uomo è stato giudicato con rito direttissimo nella mattinata odierna.

La sostanza stupefacente è stata ovviamente sottoposta a sequestro in attesa degli accertamenti e della futura distruzione.

(foto archivio: una passata operazione antidroga dei carabinieri di Saronno)