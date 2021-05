SARONNO A partire da stanotte giovedì 27 maggio, anche le persone tra i 30 e i 39 anni di età potranno prenotare la vaccinazione anti covid-19. Una platea di un milione di persone dalla mezzanotte di stasera, potranno prenotarsi.

Ecco come fare per prenotarsi: è possibile accedere al portale online www.prenotazionevaccinicovid.regione.lombardia.it. Serve il codice fiscale, il numero di tessera sanitaria e un numero di telefono.

In alternativa è possibile utilizzare la modalità tramite sportello Postamat, anche se non sei correntista, inserendo la tessera sanitaria, il cap di residenza/domicilio e il tuo numero di cellulare, con l’aiuto dei portalettere, che possono effettuare per te la prenotazione. E possibile infine chiamare al numero verde 800894545 o chiedere direttamente ai portalettere.

Il prossimo step sarà il 2 giugno quando, secondo il cronoprogramma presentato da Bertolaso, potranno prendere appuntamento anche tutti gli over 16. Rimane sempre attiva la possibilità di prenotazione per le altre categorie già in corso.

L’obiettivo di regione Lombardia è di somministrare la prima dose a tutti i lombardi entro luglio. Un traguardo che sembra essere a portata di mano visto che gli hub lavorano con grande efficienza e che entro il 28 giugno in Lombardia arriveranno quasi 3 milioni di dosi: 135.600 di Johnson & Johnson, 331.500 di Astrazeneca, 374.000 di Moderna e quasi due milioni, per la precisione, 1.983.150 di Pfizer.