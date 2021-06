Sapore di azzurro e di neve, primo romanzo della solarese Annalisa Podestà, docente del liceo Legnani

SOLARO – Edito da Aletheia, è in distribuzione nei canali online e presto anche nelle librerie il nuovo romanzo di Annalisa Podestà, scrittrice solarese. Sapore di azzurro e di neve scommette sulla forza della vita e sulla sfida della rinascita.

Questo è il senso profondo della vicenda di Clara, giovane donna della buona borghesia milanese, che, rimasta vedova a seguito della morte del marito medico avvenuta per Covid poco più di due anni prima, si trasferisce da Milano a Gravagna, frazione di Pontremoli ai piedi del Passo della Cisa, insieme alla figlia Celi, una “piccola peste” di quattro anni dall’incontenibile esuberanza.

Dagli inizi di maggio 2022 fino al Natale, Clara compie un non facile percorso di riscoperta di sé, non solo attraverso il suo ruolo di madre di una bambina fantasiosa, generosa, vulcanica, ma anche grazie all’incontro con gli abitanti del luogo, che le consentono di cogliere una nuova prospettiva dell’esistenza e che la aiutano a riafferrare la vita nella sua elementare pienezza.

La scrittrice è nata a Saronno da genitori emigrati dalla Lunigiana. Laureata in lettere classiche nel 1993, è docente di ruolo di italiano, latino e greco al liceo classico Legnani di Saronno da circa un ventennio. In ambito editoriale collabora come consulente per la stesura dei manuali scolastici per gli istituti superiori. Da sempre appassionata lettrice, è al suo primo romanzo pensato per la pubblicazione.

