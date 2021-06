Calcio serie D, Caronnese domenica a Lavagna: i convocati

CARONNO PERTUSELLA – Appuntamento in Liguria domani per la Caronnese, nel campionato di serie D che si avvia a conclusione e che è arrivato alla sedicesima giornata di ritorno. I rossoblù del tecnico Roberto Gatti giocheranno a Lavagna contro i locali bianconeri della Lavagnaese. Il tecnico di Caronno ha già diramato le convocazioni. Portieri Matteo Angelina e Christian Marietta; difensori Andrea Galletti, Christian Travaglini , Mohamed Salah Mzoughi, Maurizio Cosentino, Alessandro Cattaneo e Niccolò Gualtieri; centrocampisti Andrea Battistello, Tommaso Putzolu, Christian Torin, Alessandro Vernocchi, Ludovico Gargiulo, Michele Calì ed Ismael Brian Yamba; attaccanti Giorgio Siani, Federico Corno, Daniele Rocco, Stefano Banfi e Flavio Becerri. La Caronnese va in cerca di un successo che le consentirebbe di tornare nelle zone alte della classifica.

Arbitro designato per l’incontro è Antonio Liotta di Castellammare di Stabia; assistenti sono Daniele Tasciotti di Latina e Angelo Spoletini di Rieti.

(foto di archivio: l’allenatore della Caronnese, Roberto Gatti)

