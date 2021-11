x

SOLARO – E’ Simone Broccanello il nuovo allenatore dell’Universal Solaro, attualmente ultima in classifica in Promozione. La sconfita di domenica scorsa in trasferta contro l’Olimpia era costata il posto al tecnico Antonio Cernivivo, ed oggi la società dell’altomilanese ha dunque svelato le sue decisioni riguardo al proseguo dell’annata agonistica.

Questa la nota ufficiale del club.

La Asd Universal Solaro dà il benvenuto a Simone Broccanello, nuovo mister della prima squadra.

Broccanello è un nome ben noto, nel calcio locale, a dispetto della giovane età. Classe 1982, il debutto da mister con la Bustese in serie D nell’annata 2016-2017, poi in Eccellenza con uil Fenegrò per due stagioni. Poi la scelta di fermarsi, per due anni. Ora la decisione di accettare la proposta venuta dall’Universal Solaro e dunque la sfida di condurre la squadra al traguardo della salvezza.

(foto dal sito del calcio locale paolozerbi.com: è Simone Broccanello nuovo mister dell'Universal Solaro)

