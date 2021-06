CARONNO PERTUSELLA – La stagione 2020/21 della Rossella ETS Caronno Pertusella si chiude in semifinale promozione. Un’annata cominciata con l’obiettivo serie A3, sfumato però con la doppia sconfitta inflitta dal Volley 2001 Garlasco.

I ragazzi di Claudio Gervasoni avevano bisogno di un’impresa: vincere 3-0 o 3-1 per pareggiare il successo di Garlasco all’andata e poi giocarsi il tutto per tutto al golden set. Ma la contesa è terminata dopo solo i primi due parziali, vinti entrambi dai ragazzi di Marco Maranesi con i risultati di 14-25 e 25-27. Spazio quindi a tutti i componenti delle panchine, con il match chiuso 3-1 in favore dei pinguini che ora si giocheranno l’accesso alla categoria successiva.

Una serata complicata per Caronno Pertusella, in salita ancora prima di cominciare a giocare quando il maltempo ha costretto a traslocare dal palazzetto dello sport di via Uboldo a Lurago Marinone. Poi la resa dopo quattro set e il sipario che si chiude su una stagione ricca di soddisfazioni, in cui è mancata però la ciliegina sulla torta: la promozione in serie A3.