CARONNO PERTUSELLA – Un campo nomadi alle porte di Caronno Pertusella? La struttura potrebbe presto sorgere appena al di là del confine caronnese, in territorio di Garbagnate Milanese. Al momento il campo nomadi a Garbagnate c’è già, si trova a margine ella locale via Mazzini, è un’area di proprierà dell’Aler, l’Agenzia lombarda per l’edilizia residenziale che però per quel terreno ha adesso un progetto di housing sociale e dovrebbero quindi arrivare nuove costruzioni. Bisogna dunque ricollocare le roulottes, e l’occasione sembra venire dalla recente adozione del nuovo Piano di goverrno del territorio nel quale viene indicata come nuova possibile location dell’accampamento un terreno che si trova alle porte della caronnese Bariola, nelle vicinanze di via Trattatati di Roma, che si trova proprio alle spalle, in direzione sud, dell’abitato di Bariola.

Ora i contatti fra le due Amministrazioni comunali per approfondire la questione, della quale sicuramente si tornerà a parlare nel prossimo futuro.

10062021