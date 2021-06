CISLAGO / MOZZATE – Grave incidente oggi, venerdì, alle 11.45 sull’autostrada Pedemontana nei pressi dello svincolo fra Mozzate e Cislago: un suv che procedeva in direzione Varese è uscito di strada. Sul posto sono accorsi i vigili del fuoco del comando di Lazzate e le squadre di Seregno e Desio; e la polizia stradale. Con loro, una ambulanza della Croce rossa e l’automedica proveniente da Como.

Il conducente del mezzo, un uomo di 65 anni, malgrado i gravi danni subiti dal veicolo non è comunque apparso in pericolo di vita: è stato infine trasportato all’ospedale di San Fermo della Battaglia nel Comasco, per essere medicato e per tutti gli accertamenti clinici del caso. Per consentire che i soccorsi si svolgessero in massima sicurezza, la polstrada ha disposto sul quel tratto che la marcia avvenisse su singola corsia ed a velocità particolarmente contenuta. Gli agenti hanno anche avviato accertamenti per chiarire con precisione la dinamica di quanto è successo.

(foto: la fasi dei soccorsi in Pedemontana)

11062021