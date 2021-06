SARONNO / LIMBIATE / TRADATE – Ottimi dati giornalieri, quelli del tardo pomeriggio di ieri, con +0 casi positivi al coronavirus nel Varesotto.

In Lombardia:

– i tamponi effettuati: 11.699, totale complessivo: 11.105.601

– i nuovi casi positivi: 102

– in terapia intensiva: 109 (-5)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 596 (-32)

– i decessi totale complessivo: 33.729 (+3)

I nuovi casi per provincia:

Milano: 42 di cui 25 a Milano città;

Bergamo: 17;

Brescia: 3;

Como: 10;

Cremona: 2;

Lecco: 1;

Lodi: 0;

Mantova: 1 ;

Monza e Brianza: 10;

Pavia: 1;

Sondrio: 11;

Varese: 0.

In zona ieri nessun caso positivo, fra Saronnese, Groane e vicino comasco.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

