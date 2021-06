Calcio, alleanza Robur Saronno, Amor sportiva e Universal (con Inter e Como) per il settore giovanile

SARONNO – “Il Gruppo sportivo Robur comunica ufficialmente che dalla prossima stagione calcistica 2021-2022 si occuperà esclusivamente del settore non agonistico per i nati dal 2009 al 2016. Collaborerà, per la realizzazione di questo progetto, con Accademia Como-Centro Formazione Inter, Amor sportiva e Asd Universal Solaro”. Lo si legge in una nota del club roburino.

C’è anche la mascotte, un tigrotto con i logo di tutti i club coinvolti in questa iniziativa. Le società locali dunque hanno deciso di unire le forze per potenziare ulteriormente, sin dalla prossima stagione, la loro presenza ed attività nel contesto del calcio giovanile; potendo contare su utili sinergie ed anche su strutture sportive decisamente all’altezza della situazione.

Come detto, la Robur – che fa capo al centro giovanile “Monsignor Ugo Ronchi” di via Cristoforo Colombo, si concentrerà sui più piccoli.

(foto: la mascotte del progetto, con i simboli di tutti i club coinvolti nell’iniziata per la crescita del calcio giovanile locale)

18062021