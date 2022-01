x x

CISLAGO – Attenzione alle truffe a domicilio: ci sono due falsi addetti dell’acquedotto che provano ad entrare nelle case. L’avviso viene dall’Amministrazione comunale di Cislago.

“Sono state segnalati casi di persone – rilevano dall’ente locale – che si presentano come addetti al controllo delle tubature dell’acqua e delle condutture dei rubinetti, chiedendo di entrare nelle case per effettuare verifiche. Le forze dell’ordine si sono già attivate, ma invitiamo i cittadini a prestare la massima attenzione nel caso accadano situazioni simili, evitando di aprire a persone sconosciute e non autorizzate, e segnalando prontamente gli episodi sospetti”. I numeri utili, indicano dal Comune, sono quello della polizia locale cislaghese (3351681086) e quello del comando carabinieri (0296382263).

