CISLAGO / CARONNO VARESINO – Oggi lungo l’ex statale Varesina a Mozzate, vicino al confine con Cislago, alle 11.15 tamponamento fra due auto in via Varese: sul posto la polizia locale e due ambulanze, del Sos e della Croce azzurra di Cadorago, per soccorrere le tre persone rimaste lievemente contuse; si tratta di un uomo di 77 anni, una donna di 52 anni ed una donna di 45 anni. Da chiarire la dinamica del sinistro.

Sono stati i carabinieri della Compagnia di Saronno a compiere i rilievi del grave incidente stradale avvenuto nella notte, alla 1, a Caronno Varesino: un giovane di 17 anni è ricoverato in gravi condizioni all’ospedale di Circolo di Varese dopo uno scontro fra un suv ed uno scooter, in via Rimembranze. Ad avere bisogno di cure mediche anche due 19enni, che non hanno comunque riportato gravi lesioni. Nell’immediatezza, sul luogo del sinistro sono accorsi oltre ai militari dell’Arma anche i soccorsi sanitari, con l’automedica di Varese e due ambulanza, della Croce rossa e del Sos.

(foto archivio: intervento dei soccorsi per un precedente incidente in zona)

19062021