SARONNO – Polizia locale, ambulanza della croce rossa di Saronno e vigili del fuoco sono intervenuti sabato pomeriggio per l’incidente avvenuto in via Volonterio poco poco la rotonda con via Pagani.

Secondo una prima ricostruzione una vettura sarebbe finita contro un’auto in sosta, una Mini, per evitare un ragazzo in bicicletta. Ovviamente ad accertare l’esatta dinamica e quindi le responsabilità dell’accaduto sarà la polizia locale che presente sul posto ha raccolto la testimonianza dei presenti ed effettuato i rilievi del caso.

Ad essere portata all’ospedale è stata la 53enne che si trovava sul lato passeggero dell’auto protagonista dell’incidente. Le sue condizioni non destavano preoccupazioni anche se si è preferito sottoporla da accertamenti viste le contusioni riportate nell’impatto. La polizia locale si è occupata anche di rintracciare il proprietario dell’auto in sosta che ha riportato diversi danni non solo al paraurti ma anche la lunotto posteriore andato in frantumi.

(per le foto si ringrazia un nostro lettore)

21062021