SARONNO – Dopo essere stati in prima linea per l’intero anno (soprattutto durante il lockdown) con numerosi servizi per aiutare l’Amministrazione e la città a gestire al meglio l’emergenza coronavirus per la protezione civile cittadina è arrivato il momento di tornare all’opera per aiutare i saronnesi alle prese con nidi di vespe e calabroni.

Ormai da diversi anni i volontari, con tutte le misure di sicurezza e le conoscenze del caso, intervengono in aiuto dei saronnesi che si trovano a fare i conti con nidi di vespe e calabroni. Ovviamente nel pieno rispetto della normativa nel caso in cui il nido sia di api viene avvisato un apicolture che provvedere al loro recupero perchè, essendo animali utili all’uomo, devono essere protette.

Tornando all’intervento realizzato negli ultimi giorni il gruppo comunale di protezione civile ha provveduto a eliminare due nidi di calabroni, uno all’esterno e uno all’interno della tapparella in un’abitazione in via Sabotino al quartiere Prealpi. Un ringraziamento ai volontari, per averlo liberato dai calabroni, inquilini non certo graditi, è arrivato al gruppo sulla pagina Facebook “Sei di Saronno se”.

(foto: dalla pagina Fb sei di Saronno se…)

24062021