SARONNO – Si è sentito parlare molto in queste settimane di Takahashia japonica, un parassita che attacca gli alberi e si sta diffondendo rapidamente anche nel Saronnese. “Molti – spiegano gli attivisti di Ambiente Saronno – dai cittadini comuni ai fotografi professionisti, hanno immortalato immagini e suscitato dibattito sui media e sui social. In tanti si stanno rivolgendo alle istituzioni per capire cose succede”

Da qui l’idea di dare un aiuto: “Noi di Ambiente Saronno, con lo spirito di informare e comprendere cosa accade intorno a noi da un punto di vista scientifico, abbiamo deciso di intervistare un esperto in materia l’agronomo Federico Bonetti, conoscitore sia della cocciniglia che del nostro territorio. Si analizzeranno le cause, lo scenario attuale e le sue possibili evoluzioni, e si concluderà con eventuali raccomandazioni per i cittadini.

L’evento sarà in diretta, sul canale YouTube dell’associazione, e si potrà accedere tramite un semplice link riportato nelle nostre pagine social Facebook e Instagram. L’accesso in diretta consentirà di ascoltare e formulare domande aggiuntive all’intervista.

Ambiente Saronno OdV – circolo di Legambiente è attiva dal 2006 come associazione di volontariato per la promozione di iniziative di informazione, formazione e a tutela dell’ambiente e dell’ecosistema del territorio saronnese.