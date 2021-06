CARONNO PERTUSELLA – Auto contro moto, il centauro è rimasto ferito ma non è in gravi condizioni. Una ambulanza ha soccorso l’uomo, di 43 anni, caduto a terra in via San Giuseppe, una traversa della periferica via Trieste di Caronno Pertusella, dopo l’impatto con una autovetture. Il sinistro si è verificato oggi alle 11, sul posto anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per tutti gli accertamenti del caso ed i rilievi dell’incidente stradale. I militari dell’Arma stanno ricostruendo con precisione la dinamica di quanto è successo, anche al fine di mettere a fuoco le eventuali responsabilità.

Altro intervento dell’ambulanza, della Croce azzurra caronnese, per un infortunio avvenuto stamane alle 8.30 in un plesso lavorativo di via Carducci sempre a Caronno Pertusella: è stata soccorsa una donna di 57 anni, che è stata portata all’ospedale di Saronno per essere medicata, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti.

(foto archivio: una ambulanza della Croce azzurra)

26062021