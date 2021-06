SARONNO – Buone notizie per i tifosi ed appassionati della pallacanestro locale che oggi non potranno essere a Chiari nel Bresciano dove, al palasport di via Lancini, si gioca alle 21 la finalissima del campionato maschile di C Gold fra Az Robur Saronno e Virtus Lumezzane: l’incontro sarà trasmesso in diretta sul canale Facebook di Be.Pi Sport.

Per le normative attualmente in vigore, il numero massimo dei posti disponibili per gli spettatori all’interno del palazzetto di Chiari (Brescia) dedicati ad ogni squadra dalla Federazione sarà di 30. Norme particolarmente stringenti ma in linea con le disposizioni sanitarie anti contagio, dunque, per i tifosi delle due formazioni, in vista di questa partita “storica” che segnerà per uno dei due team il passaggio alla serie B della pallacanestro; un traguardo al quale ambiscono dichiaratamente entrambi i team per una gara davvero senza pronostico possibile.

(foto archivio: una fase di un precedente incontro della Az Saronno)

