SARONNO – Mano sinistra incastrata nella sfogliatrice dell’impasto delle pizze: brutta avventura ma per fortuna conseguenze limitate per il giovane al lavoro alla pizzeria d’angolo fra via Visconti e via Roma che oggi alel 11.05 si è improvvisamente trovato “imprigionato”. Sono stati chiesti i soccorsi e sul posto si sono precipitati i vigili del fuoco del distaccamento cittadino, che sono riusciti a liberarlo, quindi affidandolo ai volontari dell’ambulanza della Croce rossa di Lomazzo anch’essa accorsa assieme all’automedica proveniente da Como, ai carabinieri ed alla polizia locale. Per consentire i soccorsi, ed anche per la presenza del cantiere stradale che in quel punto riduce la carreggiata, quel tratto di via Roma, fra via Guaragna e via Visconti, è stato chiuso al traffico sino alle 11.45.

Il pizzaiolo, un ragazzo di origine albanese, non ha riportato gravi ferite, ed è stato infine trasportato all’ospedale cittadino di piazza Borella.

Tanti i passanti che si sono fermati in zona, per assistere alle operazioni di soccorso.

(foto: alcuni momenti dei soccorsi alla pizzeria di via Roma)

26062021