CARONNO PERTUSELLA – E’ firmata dalle sezioni di Caronno e Bariola di Lega Nord, Fratelli d’Italia e Forza Italia con Lista Cittadina l’interrogazione per chiedere la sistemazione del campo di calcio di Bariola inutilizzato ormai da dieci anni.

Ecco il testo integrale

Gent.mo Sig. Sindaco,

La presente per segnalarle la situazione del campo di calcio in terra battuta di Bariola. Campo dotato di regolare illuminazione e costato ai cittadini parecchie centinaia di migliaia di euro.

Questo campo versa ormai da parecchi anni in stato di totale abbandono.

Recandosi sul posto potrà verificare che questo totale disinteresse all’area sportiva ha portato danni ingenti: al suo interno sono ormai cresciuti alberi di alto fusto, rovinando il fondo della struttura. I rovi hanno quasi completamente coperto le porte del campo di gioco. Depositi di materiale di vario genere spiccano tra le erbacce come montagne. Queste stesse piante infestanti invadono i giardini dei poveri cittadini residenti ai confini dell’ara comunale e risultano il perfetto habitat di infiniti insetti che “decollano” costantemente con destinazione le aree private limitrofe. Lo stesso dicasi per i topi che trovano riparo nell’area abbandonata.

Questa gestione scellerata, oltre ai danni al patrimonio comunale, sta quindi procurando infiniti disagi ai nostri concittadini residenti nelle vicinanze.

Chiediamo pertanto un intervento urgente ed immediato per ristabilire le condizioni di igiene ed ordine che una struttura comunale dovrebbe sempre garantire.

Inoltre, a completamento delle nostre richieste, chiediamo se l’amministrazione abbia già programmato un intervento di recupero di quest’area e quali obiettivi si stia ponendo per un pieno sfruttamento a favore dello sport caronnese.

Distinti saluti