SARONNO – Intervento dei carabinieri e di una ambulanza della Croce rossa la scorsa notte alle 2 nelle centralissima piazza Libertà di Saronno, per la presenza di due persone “in difficoltà”: uno, di 52 anni, ha avuto bisogno di cure mediche, gli è stato diagnosticato uno stato di intossicazione etilica ed è stato quindi trasferito all’ospedale cittadino di piazza Borella. Le sue condizioni non sono comunque apparse preoccupanti.

Intervento dell’ambulanza della Croce rossa, oggi alle 11.15 in piazza Risorgimento a Lomazzo per una caduta accidentale: è stato soccorso un pedone, un pensionato del posto di 71 anni, che ha riportato alcune lesioni e contusioni.

Nella vicina Marnate, intervento la scorsa notte alle 3 di una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno per soccorrere un ciclista, che è stato investito, in piazza 4 novembre: si è tratta di un 32enne, portato all’ospedale di Castellanza da una ambulanza della Croce rossa; non è grave.

04072021