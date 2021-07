SARONNO – “Dispiace constatare come la dismissione di storiche aziende del territorio avanzi inesorabilmente”.

Inizia così la nota condivisa da Novella Ciceroni, assessore saronnese all’Innovazione sulla propria pagina Facebook in merito all’annuncio della chiusura della storica Gianetti Ruote di Ceriano Laghetto azienda.

“Quando capitò a noi di Nokia Siemens non fu affatto facile e per me molto doloroso da accettare, ma almeno il processo durò sei lunghi anni. Qui si licenziano 152 lavoratori da un momento all’altro con una mail. Difficile se non impossibile sarà per queste famiglie trovare una nuova collocazione e fonte di reddito. Solidarietà anche per i lavoratori di Henkel a Lomazzo. Le politiche che deve mettere in atto il Governo sono nella direzione di tutela dei lavoratori, del patrimonio e know how delle aziende italiane e della creazione di nuovi posti di lavoro anche ma non solo per i nostri giovani. Anche a questo dovrà servire il Pnrr.”