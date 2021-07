SARONNO – “Lavoro!”. E’ il titolo scelto da Francesco Licata, capogruppo Pd alla sua nota sulla chiusura della Gianetti ruote storia azienda di Ceriano Laghetto fondata a Saronno.

“Questa purtroppo è una di quelle notizie che non vorresti mai sentire, una di quelle che ti arrivano come una doccia gelata, come un pugno nello stomaco. Ma questa, della Gianetti Ruote, è purtroppo la triste verità e non sarà una verità isolata dopo la fine del blocco dei licenziamenti il 30 giugno.

“152” (persone licenziate) è un numero che fa gelare il sangue ma che è destinato a non esaurirsi vista l’ecatombe produttiva causata dal covid. O si si sostiene adesso l’occupazione, con ogni mezzo, o si sostiene adesso il lavoro o quella a cui assisteremo sarà una disfatta sociale storica perché dietro ad un posto di lavoro che non c’è, c’è una famiglia che va in crisi e dei consumi che non ci sono più e che generano, a catena, produzione che cala. Questo deve essere senza se e senza ma il primo punto nella agenda di ogni forza politica, di governo e non”.

QUI TUTTI GLI ARTICOLI SULLA VICENDA

05072021