PASSARIANO – A Passariano in provincia di Udine nella cornice della storica Villa Manin, ieri la consegna alle giocatrici della squadra olimpica dell’Italia softball delle divise ufficiali per l’imminente trasferta in Giappone. Del gruppo fanno parte anche tre giocatrici dell’Inox Team Saronno, la capitana Giulia Longhi, Fabrizia Marrone e Andrea Filler: la partenza per Sendai è prevista domani, giovedì, per un periodo di quarantena anti-covid, ambientamento e preparazione in vista dell’inizio del torneo olimpico il cui avvio è previsto il 21 luglio, qualche giorno prima della cerimonia ufficiale di apertura delle Olimpiadi di Tokyo alla quale ovviamente parteciparanno anche le azzurre del softball.

In Giappone, puntando ad una medaglia, le italiane affronteranno Messico, Canada, Giappone, Stati Uniti d’America ed Australia: una ristrettissima selezione delle migliori formazioni del “batti e corri” mondiale.

L‘Italia è fresca vincitrice del campionato europeo, che si è svolto in Friuli Venezia Giulia.

(foto di gruppo per le azzurre a Villa Manin con le nuove divise)

07072021