MISANO ADRIATICO – Prosegue la striscia positiva di risultati e conseguenti podi per il pilota saronnese Laurence Balestrini nella Topjet FX2000 Formula Trophy. Il concittadino, già campione italiano 2019 nella Formula Renault, è infatti salito per ben due volte sul podio anche in occasione del terzo round stagionale del campionato, andato in scena lo scorso weekend, sul Misano World Circuit. Il portacolori del Viola Formula Racing è riuscito ad artigliare un secondo ed un terzo posto nella classe Open, dimostrando un’eccellente tenuta alla gara, che lo ha portato ancora una volta ad ottenere un ottimo risultato nella competitiva serie tricolore. Dopo il doppio terzo gradino del podio conquistato a Vallelunga, per Balestrini è arrivato uno snodo importante della sua stagione con una riconferma d’obbligo e, come sperato, sono dunque arrivati tanti altri punti preziosi per il campionato, che gli consentono di mantenersi nella parte alta della classifica di specialità. Per il driver lombardo, il risultato colto sul circuito intitolato a Marco Simoncelli rappresenta un’iniezione di fiducia importante in vista della seconda parte di campionato, in cui l’obiettivo sarà quello di andare a caccia del primo centro stagionale e migliorarsi sempre di più in classifica generale.

Entrambe le gare, come di consueto, sono state trasmesse in diretta televisiva su MS Motor TV, mentre l’autodromo, altro aspetto felice dello scorso fine settimana, è tornato ad ospitare la presenza di pubblico, seppur in modo contingentato, sulle tribune. Balestrini, nonostante fosse alla sua prima presa di contatto con il circuito di Misano, si è adattato molto velocemente alle sue caratteristiche, sfruttando le due sessioni di prove libere per ottimizzare le traiettorie, fornire i primi feedback agli ingegneri del team, e come di consueto, prendere confidenza con il tracciato, nell’intento di trovare il migliore set-up per la sua Formula Renault.

Le qualifiche hanno visto il pilota saronnese colmare il gap di esperienza con i propri avversari, riuscendo a strappare come giro migliore un ottimo 1:39.602. La partenza di gara-1 ha visto un Balestrini molto diligente, nell’intento di evitare qualsiasi rischio durante le prime fasi per accumulare preziosa esperienza. Sotto la

bandiera a scacchi è quindi arrivato un terzo gradino del podio che ha premiato la sua condotta attenta e regolare che lo ha portato a non correre rischi che avrebbero poi compromesso il suo andamento sul tracciato. Nella seconda manche, il portacolori del Viola Formula Racing è subito partito all’attacco, guadagnando alcune posizioni subito all’inizio ed evitando di rimanere coinvolto in un incidente verificatosi all’altezza di curva 4. Il passo gara è migliorato costantemente, di giro in giro, al punto da consentirgli di conquistare una bellissima seconda posizione di categoria che rappresenta un eccellente risultato anche in vista della prova che si svolgerà a Misano nel mese di Novembre. Alla fine della gara il saronnese tira le somme e si dice molto soddisfatto per l’esito del week-end, nel corso del quale il team ha svolto un eccellente lavoro e come sempre lo ha supportato nel migliore dei modi. L’obiettivo, come rimarcato dal concittadino, era innanzitutto quello di imparare la pista, visto che per lui questo tracciato era completamente nuovo. E per finire tempo anche di ringraziamenti, al suo team per la presenza fissa anche in gara, tra consigli e strategie per affrontare al meglio ogni corsa, e soprattutto i suoi tifosi, in presenza o dalla televisione, che si sono dimostrati un punto fisso al fine di ottenere i risultati sperati. Il saronnese tornerà in pista per il quarto round stagionale del Topjet FX2000 Formula Trophy, in programma dal 3 al 5 Settembre sull’autodromo ‘Enzo e Dino Ferrari’ di Imola.

FOTO LAURENCE BALESTRINI