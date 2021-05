MONZA – La stagione 2021 di Laurence Balestrini, il prestigioso pilota saronnese, è partita proprio dall’autodromo nazionale di Monza, un contesto non indifferente, con il corridore che alla vigilia di questo weekend si era detto carico e determinato a fare bene in un circuito unico nel suo genere, soprattutto per la storia che possiede. Il pilota del team Viola Formula Racing, campione della categoria Formula Renault nel 2019, ha sfoderato una prestazione tutta grinta sul velocissimo circuito brianzolo, condizionato però dalla difficoltà che portava il terreno bagnato, la quale, non gli è bastata per garantirsi un piazzamento sul podio che a fine gara sarebbe stato più che meritato. Diversi sono i fattori che hanno portato l’amaro in bocca a Laurence Balestrini a fine gara: una serie di vicissitudini nel turno di qualifica, caratterizzato da una pioggia intermittente ed inoltre continue neutralizzazioni con la classica “bandiera gialla”, hanno penalizzato oltremodo il pilota saronnese, così impossibilitato a realizzare una prestazione a livello di cronometro che rispettasse le aspettative. Alla fine, Balestrini si è infatti ritrovato ad occupare una delle ultime piazze in griglia di partenza in entrambe le gare, caratterizzate dalla presenza di quasi quaranta vetture al via, tra Formula 3 e formula Renault. Ciò nonostante, com’era prevedibile il pilota saronnese sin dai primi attimi di gara-1 si è reso aggressivo, dando del filo da torcere ai suoi avversari. Scattato sin dal via come di consueto dalle posizioni retrostanti, Balestrini è stato in grado di superare diversi contendenti già alla staccata della Prima Variante, districandosi con grande attenzione, viste le condizioni molto complicate di gara, nella “pancia” del gruppo di vetture. Nonostante la manche sia stata condizionata, come prevedibile, da diversi interventi della Safety Car, il saronnese in sella alla sua vettura del Viola Formula Racing ha effettuato una serie di sorpassi che gli hanno consentito di recuperare addirittura nove posizioni rispetto a quella di partenza, consentendogli di afferrare un eccellente sesto posto tra le Formula Renault dopo la bandiera a scacchi. Partito con la stessa ambizione anche in gara-2, Balestrini a differenza della prima manche, non ha trovato il varco giusto per poter guadagnare un elevato numero di posizioni, preferendo evitare qualsiasi rischio nelle prime fasi, viste le vicissitudini che stavano accadendo nel mentre. Dopo essere riuscito ad evitare un incidente verificatosi davanti a lui all’altezza del Curvone Biassono, nel corso della fase di neutralizzazione si è ritrovato alle prese con un avversario che dovrebbe aver dovuto compattare il gruppo dietro alla safety car. Così non è stato e questo ha creato una differenza di circa una ventina di secondi tra la prima parte del gruppo e quello dove

si trovava Balestrini, il quale dopo il nuovo inizio, nonostante i sorpassi effettuati si è ritrovato impossibilitato a recuperare il gap perduto nei confronti dei propri diretti avversari. Alla fine è arrivato un comunque apprezzabile quinto posto dopo la bandiera a scacchi, il quale però lascia l’amaro in bocca al pilota saronnese, che avrebbe sognato un podio nel particolare contesto di Monza.

Laurence Balestrini alle consuete interviste di fine gara si dice soddisfatto, ma a metà. Ciò che evidenzia il pilota è il potenziale che ha mostrato nel rimontare in condizioni non facilissime, ma allo stesso tempo il saronnese rimane rammaricato per i risultati che sarebbero potuti arrivare. Il nostro concittadino ci tiene comunque a sottolineare che nonostante le varie vicissitudini, tra safety car, bandiere gialle in qualifica, il suo team ha fatto un ottimo lavoro, portando inoltre il suo compagno Palego alla vittoria di categoria Formula Renault. Dopo i ringraziamenti, il pilota ci tiene a tranquillizzare tutti i suoi tifosi sul fatto che sarà un’ottima stagione, dalla quale alla fine, il pilota ma anche il suo team si toglieranno tantissime soddisfazioni.

FOTO LAURENCE BALESTRINI