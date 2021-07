Calcio mercato, Fbc Saronno conferma Puzziferri e Bottani e punta al big Milazzo

SARONNO – Primi movimenti di mercato per il Fbc Saronno che dopo la fusione con il Gorla Maggiore nella prossima stagioine approderà nel campionato regionale di Promozione. Certa la riconferma del giovane e grintoso difensore Lorenzo Puzziferri (anche allenatore nel vivaio) e del portiere Andrea Bottani, la società sta confrontandosi con i protagonisti delle ultime due stagioni per verificare la fattibilità di ulteriori conferme.

Per quanto riguarda le novita, il sito specializzato nel calcio dilettantistico lombardo, paolozerbi.com, parla di contatti con il difensore Marco Torriani, il centrocampista Davide Nocciola e l’attaccante Davide Milazzo. Tre nomi senz’altro importanti. Torriani, classe 1996, viene dal Fenegrò, ha giocato anche negli Stati Uniti d’America, poi nell’Ardor Lazzate e nel Manara. Nocciola, classe 1992, nella scorsa stagione ha militato in Eccellenza nel Sancolombano mentre Milazzo è saronnese ed in città lo conosco tutti: attaccante, ha segnato una montagna di gol nelle categorie superiori.

(foto: il difensore saronnese Lorenzo Puzziferri, è anche allenatore nel settore giovanile)

09072021