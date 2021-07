CERIANO LAGHETTO – Si apre venerdì 9 luglio il primo fine settimana di eventi pubblici in centro organizzati a Ceriano dopo la fine del lockdown, come primo, piccolo segnale di speranza per un rapido ritorno alla normalità, mantenendo comunque sempre il massimo senso di responsabilità.

L’inizio vedrà protagonista il nido famiglia “Cresciamo Insieme” che alle 18 nel parco pubblico “Il Giardinone” propone il gioco yoga “Nel bosco incantato”, attività gratuita per bambini dai 2 anni e genitori (prenotazione obbligatoria: 029662325).

Sabato sera dalle 21 in piazza Lombardia, il cortile del Municipio, ci sarà la prima delle quattro serate “Appuntamento in piazzetta”, che propongono musica dal vivo affiancata alla presentazione di un libro. Per il primo dei 4 appuntamenti, sempre di sabato sera, la musica sarà suonata dai Blues Troopers mentre il libro presentato sarà “Donbass, le mie cronache di guerra” di Vittorio Nicola Rangeloni. Un racconto vissuto in prima persona della guerra civile in corso in Ucraina dal 2014. “La presentazione di questo libro da parte di un ragazzo che ha vissuto l’esperienza delle trincee in Donbass, è l’occasione per tenere viva l’attenzione su quanto sta accadendo da anni in quella zona d’Europa, dove migliaia di persone vivono una situazione conflittuale con privazioni delle libertà a causa della loro vicinanza storico, culturale e politica alla Russia. Una prevaricazione che negli anni ha fatto molte vittime e che ad oggi non sembra interessare troppo l’Occidente e l’Unione europea” commenta il vicesindaco Dante Cattaneo (foto).

