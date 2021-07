Cislago: straniero trova il portafogli smarrito da una cittadina. Immediata restituzione

CISLAGO – Bel gesto da parte di un immigrato straniero: qualche giorno fa andava in bici da Legnano, dove abita, a Cislago dove lavora e nei pressi di un distributore di benzina a Rescaldina ha trovato a terra un portafoglio con dentro soldi e documenti della legittima proprietaria. L’ha raccolto e consegnato alla polizia locale del comando cislaghese: il comandante Marco Cantoni ha subito avviato gli accertamenti risalendo rapidamente alla legittima proprietaria, per la restituzione. Tutto si è dunque risolto molto rapidamente ed in modo decisamente positivo.

Da parte della donna, abitante in zona, presto contattata dagli agenti e che ha potuto riavere il suo borsellino, tanti ringraziamenti all’immigrato, il 35enne Anwar Matubar (foto), felicissimo del bel gesto compiuto: Anwar, che è originario del Bangladesh, ormai da un decennio è il “fiorista” del cimitero di Cislago e per questo in paese lo conoscono tutti. Ed in molto gli hanno fatto i complimenti per la grande onestà dimostrata.

