COGLIATE – “L’oratorio non è solo gioco, ma anche formazione e rete col territorio! Ecco un po’ di foto delle uscite di settimana scorsa! Grazie alle realtà che ci hanno ospitato ed a quelle che ci ospiteranno”. Così i responsabili dell’oratorio “Cardinal Minoretti” di Cogliate che in questi giorni stanno promuovendo i campus estivi per i giovani del paese. E’ stata, per i ragazzi, anche una occasione per andare alla riscoperta di Cogliate e del territorio circostante, con le molte gite che sono state organizzate, sempre con notevole partecipazione.

Hanno avuto modo, tra l’altro, di visitare un’azienda agricola e saperne di più su agricoltura e allevamento; si sono spostat a piedi ed in bici, sono andati nei boschi del Parco delle Groane che si sviluppa dalle porte del paese, hanno visitato ditte ed aziende, per sapere di più del mondo del lavoro. Insomma, un periodo estivo decisamente attivo ed interessante.

(foto di gruppo per i frequentatori dell’oratorio estivo di Cogliate)

10072021