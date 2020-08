CARNAGO – Intervento dei carabinieri della Compagnia di Saronno oggi alle 12 a Carnago, nell’azienda agricola di via Bregnana a Carnago dove un uomo di 59 anni è rimasto ferito a seguito di una caduta. Sul posto sono accorse anche una ambulanza della Croce rossa ed è arrivato l’elisoccorso da Como, oltre ai vigili del fuoco del comando provinciale di Varese.

In base alle prime notizie, l’agricoltore sarebbe precipitato da una altezza di circa tre metri: le sue condizioni sono apparse serie ma al momento del ricovero all’ospedale di Circolo di Varese non è apparso in pericolo di vita. I militari dell’Arma ed i tecnici del servizio anti-infortunistico della Ats hanno avviato tutti gli accertamenti del caso, che sono la prassi in simili circostanze, per ricostruire con precisione l’accaduto e per verificare il rispetto di tutte le normative contro gli infortuni sul lavoro.

(foto archivio: intervento dell’elisoccorso nella zona per una emergenza sanitaria)

17082020