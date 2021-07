LIMBIATE – C’è tempo fino a lunedì 20 luglio per presentare la propria candidatura per la gestione dell’impianto sportivo di via Otto Marzo, al quartiere Metropolitano di Limbiate.

L’amministrazione limbiatese, dopo aver deciso di destinare il centro sportivo abbandonato da anni ad un’attività ricreativa e originale com’è quella legata all’addestramento dei cani, aveva già promosso un bando per l’assegnazione della struttura e già proceduto all’affidamento provvisorio nel mese di marzo, se non che, a giugno, quando è stato il momento di firmare il contratto, l’associazione aggiudicataria non risultava più essere in possesso dei requisiti richiesti, costringendo così il comune di Limbiate a pubblicare una nuova manifestazione di interesse per individuare le associazioni sportive in possesso dei requisiti previsti da invitare alla gara: il centro sportivo “Onofrio Infante” potrà così essere destinato ad attività sportive cinofile e altre attività inerenti dall’agosto 2021 all’agosto 2026, con possibilità di proroga per altri cinque anni.

14072021