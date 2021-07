SARONNO – Da un paio di mesi anche Claudia Marangi, una studentessa di 18 anni del Liceo Legnani è entrata a far parte della redazione de IlSaronno. Claudia ha svolto dapprima un’esperienza con un altro giornale per completare le ore del Pcto, alternanza scuola lavoro, proposte dal ministero per i ragazzi delle scuole superiori e successivamente, a seguito della maturità che ha affrontato il mese scorso, ha deciso di proseguire lo stage con IlSaronno dopo la fine della scuola.

“Il giornalismo è un mestiere che mi ha sempre appassionata, tante volte mi sono chiesta come fosse lavorare per un giornale. Mi piace molto leggere, in particolare romanzi, ma spesso anche articoli di giornale e ciò mi ha portato a sviluppare un particolare interesse per la scrittura e per questo campo nel quale fin da piccola ho provato a cimentarmi scrivendo articoli per conto mio su quello che mi circondava o aprendo delle pagine internet, una sorta di blog, nelle quali anonimamente condividevo storie inventate e frasi create da me. Purtroppo andando avanti nel tempo e con l’aumentare dello studio il tempo da dedicare a questo hobby è diventato sempre minore ma, grazie allo stage che ho effettuato prima con un altro giornale ed ora con Il Saronno, sono riuscita a conciliare le due cose avendo l’opportunità di conoscere ed entrare a far parte di un mondo che ho sempre guardato con ammirazione. In futuro mi piacerebbe continuare per questa strada ed imparare tutto ciò che serve per essere un’ottima giornalista e sono convinta che questa esperienza mi sarà molto d’aiuto non solo per accrescere le mie competenze ma anche per approcciarmi al mondo del lavoro in generale”.

“Di Claudia mi ha colpito subito la curiosità e la determinazione – spiega la direttrice Sara Giudici – speriamo che questa sua esperienza a ilSaronno sia produttiva per il suo futuro percorso professionale”.

