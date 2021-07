SARONNO – La rosa del nuovo Fbc Saronno? E’ già quasi pronta. Il direttore sportivo Simone Morandi ha infatti quasi definito la rosa. Con un super attacco con il riconfermato Orazio Iacovelli ed il nuovo arrivo Davide Milazzo.

La rosa – Portieri sono il riconfermato Bottani, con Zanellato (giovanili Milan, e serie D con Crema e Tritium) ed il giovane Forestieri, ex juniores Inveruno. In difesa dovrebbe arrivare Giudici della Caronnese, con i confermati Puzziferri, Vanzulli, Bernello, Bossi e Azzini dal vivaio, nuovi sono Torriani dal Luciano Manara e Spinelli dal Meda. A centrocampo le novità saranno Cannizzaro dall’Ardor Lazzate e Scaccabarozzi dal Luciano Manara, Ferrari dall’Ardor Lazzate; resta Bonizzi e salgono dal vivaio Viola e Legnani. Ci saranno ancora Galli, Bosotti. In attacco confermati Chiarello, Bonfrate, Iacovelli, arriva Milazzo dal Base ’96 di Seveso.

Il nuovo allenatore Nicolò Taroni ha voluto vedere all’opera i giocatori, per iniziare a conoscerli, nel corso di una sgambata ieri al centro sportivo di Cesate.

Il Fbc Saronno nella prossima stagione per il ritorno in Promozione dopo la fusione con il Gorla Maggiore, che ha portato in dote questa categoria.

(foto archivio: l’attaccante saronnese Iacovelli, è stato riconfermato)