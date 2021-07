CARONNO PERTUSELLA / ROVELLASCA / TRADATE – Oggi alle 14 in viale 5 giornate a Caronno Pertusella tamponamento fra due automobili: un uomo di 58 anni ha avuto bisogno di cure mediche ed è stato trasportato con una ambulanza della Croce azzurra caronnese all’ospedale di Garbagnate Milanese, le sue condizioni non sono apparse preoccupanti. Sul luogo del sinistro, per i rilievi del caso, anche una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno.

A Rovellasca intervento di una ambulanza della Croce rossa di Misinto per soccorrere una donna di 60 anni caduta dalla propria bicicletta, in via Paganini. E’ successo oggi alle 10, la sessantenne è stata trasportata all’ospedale di Saronno per essere medicata di lievi escoriazioni e contusioni.

I carabinieri della Compagnia di Saronno oggi sono intervenuti anche a Gorla Minore, alle 19.15, in via del Deserto, per un ciclista di 32 anni investito, sul posto anche automedica da Varese ed una ambulanza della Croce rossa di Legnano; il paziente non risulta in pericolo di vita. Ed alle 13 in via Como a Tradate per un ciclista di 60 anni investito, è stato trasportato ll’ospedale tradatese con lievi contusioni.

(foto archivio)

20072021