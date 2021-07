Malore per Antonio Rossi, amico dello sport saronnese

MILANO – A Saronno e nella zona negli ultimi anni è venuto diverse volte, è stato starter alla Stragroane e con l’allora sindaco saronnese Alessandro Fagioli aveva visitato il cantiere per la sistemazione dello stadio “Colombo Gianetti” di Saronno: per l’ex olimpionico Antonio Rossi un serio malore domenica, che ha richiesto un intervento chirurgico.

“Forza Antonio! In questi giorni sono stato in contatto con lui e rassicura sentirlo già forte al telefono. L’intervento è andato bene e sta meglio”. Lo scrive sulla sua pagina Facebook il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana. Il governatore aggiunge che “per il caro amico e importante collaboratore Antonio Rossi, campione olimpico e sottosegretario allo Sport di Regione Lombardia, con delega alle Olimpiadi, è stato un grande spavento. Domenica, infatti, mentre correva una mezza maratona, ha avuto un malore che ha richiesto un’operazione urgente“. “Da tutti noi – prosegue Attilio Fontana – grandi auguri di pronto recupero: abbiamo da organizzare delle Olimpiadi qui!”.

“E grazie ovviamente – conclude – al dottor Mario Galli e ai medici che lo hanno curato prima in Veneto e poi all’ospedale Sant’Anna di San Fermo della Battaglia nel Comasco”.

(foto archivio: Antonio Rossi sullo sfondo, col presidente Attilio Fontana)

20072021