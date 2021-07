Anche Bregnano non è più covid free

BREGNANO – Il paese non è più covid free. L’ha fatto presente il sindaco, Elena Daddi, facendo il punto sull’emergenza coronavirus a Bregnano: “Ora c’è 1 caso positivo, prima eravamo a zero: un rialzo previsto e prevedibile in linea con l’andamento della pandemia a livello regionale e nazionale e nonostante periodo estivo sfavorevole alla diffusione del virus. Per vivere questa estate seranamente non dimentichiamo la prudenza e la cautela per noi, i nostri cari e le persone che incontriamo” l’appello del primo cittadino. Daddi ha ricordato che “su 6530 abitanti a Bregnano, quasi il 10 per cento ha contratto il virus, 500 le quarantene comprese quelle scolastiche; tante famiglie sono state dunque toccate da vicino dalla pandemia”.

Dall’inizio della pandemia abbiamo sempre diffuso i dati relativi al contagio forniti dalle fonti ufficiale. Regione Lombardia diffonde quotidianamente un bollettino coi i dati relativi ai nuovi positivi emersi dall’elaborazione dei tamponi. Vengono conteggiati esclusivamente coloro che risultano positivi per la prima volta. Riportiamo il totale da inizio pandemia e la variazione giornaliera. Altri dati vengono forniti dai sindaci che hanno a disposizione i dati forniti dall’Ats nel cruscotto a loro dedicato. In questo caso oltre ai positivi ci sono anche i decessi, i guariti e in alcuni casi la fascia d’età.

