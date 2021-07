UBOLDO – Momenti di apprensione ieri sera per un giovane di 14 anni, caduto dalla bicicletta mentre percorreva via per Cerro, alla periferia di Uboldo. L’allarme è scattato qualche minuto prima delle 21 e sul posto sono accorsi i soccorsi, una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Saronno con una ambulanza della Croce rossa di Saronno e l’auto-infermieristica. Per fortuna il ragazzo si è ripreso quasi subito: è stato infine trasportato in ospedale per tutti gli accertamenti del caso ma le sue condizioni non suscitano alcuna preoccupazione. I militari dell’Arma hanno subito avviato le verifiche del caso per chiarire la dinamica del sinistro.

Sempre oggi a Saronno anche in tamponamento fra due auto in via Varese a Saronno, con intervento dell’ambulanza della Croce rossa cittadina per soccorrere le persone persone a bordo dei veicoli, rimaste lievemente contuse.

(foto archivio: intervento dell’ambulanza della Croce rossa di Saronno sul territorio per una precedente operazione di soccorso)

