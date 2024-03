Cronaca

CARONNO PERTUSELLA – Singolare furto a Caronno Pertusella: è stata rubata la cuccia del gatto Trevis. Un “vecchietto”, ha 16 anni e vive nella colonia felina della quale si prendono cura i volontari dell’Enpa, l’ente protezione animali, nella zona di via Fermi.

I volontari avevano regalato a Trevis una cuccia ben coibentata, perchè potesse meglio proteggersi dal freddo invernale ma evidentemente qualcuno l’ha rubata, è svanita nel nulla. Ed il povero gatto Trevis? L’Enpa sta adesso cercando per lui una nuova cuccia, e per il momento si è dovuto adattare con una cuccia provvisoria in cartone.

E’ il secondo furto in poco tempo, per l’Enpa: in sede a Saronno qualcuno aveva rubato un trasportino.

