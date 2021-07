Panorama cronaca: auto ribaltate a Misinto e Limbiate, incidente in ditta a Caronno

CARONNO PERTUSELLA / MISINTO / LIMBIATE – Incidente sul lavoro oggi alle 17.30 in una ditta di via 5 giornata a Caronno Pertusella dove è intervenuto il personale di Ats ed una ambulanza della Croce azzurra caronnese. Sono stati prestati soccorsi ad un 23enne: per lui non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

Questa mattina a Misinto in via San Siro si è rimbaltata una autovettura: l’incidente stradale si è verificato alle 6.30 in via San Siro, sul posto una pattuglia dei carabinieri della Compagnia di Seregno ed i vigili del fuoco. E’ arrivata anche l’automedica ed una ambulanza della Croce bianca. La conducente del mezzo, sola a bordo, è stata trasportata all’ospedale di Saronno e non risulta in pericolo di vita. Si tratta di una giovane di 19 anni.

Il servizio regionale per le emergenze sanitarie segnala anche un altro ribaltamento di autovettura all’1.15 della scorsa notte a Limbiate in via Fratelli Bandiera. L’automobilista, un 23enne, è stato soccorso è trasportato in ambulanza all’ospedale di Garbagnate Milanese, non è in pericolo.

(foto archivio)

31072021