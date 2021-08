SARONNO – Oggi è Francesco Ricca esponente di Azione a rispondere alle domande di “Come va Saronno?” il momento di riflessione e analisi lanciato da ilSaronno nel periodo estivo per fare il punto della situazione degli ultimi mesi in città e delle priorità per la ripartenza.

Ecco le risposte alle 5 domande

Due cose per cui Saronno merita un plauso in questo 2021 e due cose per cui la rimanderesti a settembre

Tra i motivi di soddisfazione del lavoro della giunta, certamente vedo lo sblocco dei lavori in stazione, la recente iniziativa del canone unico delle imposte per imprese e commercianti accanto alle esenzioni già annunciate e il finanziamento degli asili e dei centri estivi comunali.

Per quanto riguarda la comunicazione, invece, spesso le esternazioni pubbliche dei rappresentanti della maggioranza sono risultate incoerenti rispetto alle scelte molto conservative dell’amministrazione, specialmente su urbanistica e governo del territorio. Dispiace inoltre la gestione dei consigli comunali, spesso letteralmente occupati da proclami di parte e litigi interni alla maggioranza.

L’Amministrazione e il consiglio comunale usciti dall’ultima tornata elettorale lavorano a pieno regime. In questi mesi non sono mancati gli scontri, le crisi e i colpi di scena. Quali sono state le sorprese, quali i punti di forza e quelli di debolezza?

La maggioranza è divisa tra un’anima moderata, orientata al governo e una che soffre i compromessi e si racconta ancora ai cittadini, con toni elettorali, come riferimento antipolitico. Fa ben sperare il fatto che il sindaco sembri parteggiare con forza per la prima di queste fazioni, sebbene appaia pericolosamente pronto a tutto pur di tenere insieme la maggioranza.

Le sfide di quest’inizio estate sono state l’ospedale, con la riforma sanitaria in corso, la sicurezza e la ripartenza post Covid… come si è mossa Saronno?

Le sfide citate nella domanda non fanno parte della diretta responsabilità comunale. Usarle in campagna elettorale è stato tanto sbagliato quanto imputarle ora alla giunta reggente. Ciò detto, la gestione logistica del punto vaccinale e della comunicazione di sensibilizzazione sulle norme Covid sono sembrate adeguate alla situazione drammatica.

Cosa inseriresti tra le priorità dell’agenda cittadina a settembre?

Tutto ciò che gira intorno alla scuola. Bisogna costruire un contesto favorevole alla ripresa delle attività, alla frequenza scolastica, alla sicurezza degli studenti, al supporto alle famiglie

Recovery fund: l’Amministrazione è al lavoro per ottenere fondi per rilanciare la città: su cosa si dovrebbe investire nel lungo periodo?

Educazione, in tutte le sue forme: professionisti a supporto delle scuole e delle famiglie (psicologi ed educatori), cura delle strutture educative, cura degli spazi comuni (parchi, strade e piazze).

