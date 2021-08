CARONNO PERTUSELLA – Si allarga la coalizione che sostiene la candidatura del sindaco uscente Marco Giudici con Partito Democratico e l’Unione di Centrosinistra attiva anche Civico 2030.

Ad annunciare la novità anche un entusiasta primo cittadino: “Ci sarà una terza lista nella mia coalizione – spiega Giudici – una lista di giovani con una spiccata sensibilità all’ambiente e alla sostenibilità con una particolare attenzione agli obiettivi dell’agenda 2030 dell’Onu per lo sviluppo sostenibile”.

Capofila del nuovo soggetto politico Giulia Martignoni, caronnese ex studentessa del liceo Legnani di Saronno che ha vinto il “Premio Socialis”, primo riconoscimento italiano per le migliori tesi di laurea sulla sostenibilità e la responsabilità sociale d’impresa aperto agli studenti di tutte le università italiane. In particolare la caronnese ha ottenuto il premio con la tesi “La sostenibilità come leva di coesione sociale: la realtà attuale e gli scenari post emergenza Covid-19”.

Con Giulia Martignoni un gruppo di ragazzi che condividono con lei la stessa passione e la stessa voglia di impegnarsi per le tematiche ambientali e per la sostenibilità.

(foto archivio)

