SARONNO – Doppio ringraziamento ufficiale a Leo Club Saronno da parte del Comitato locale di Croce Rossa Italiana.

Con le tradizionali giornate in piazza durante le festività natalizie e pasquali, Leo Club Saronno ha raccolto abbastanza fondi da investire nell’acquisto di un kit di primo soccorso del valore di mille euro, composto da una barella a cucchiaio atraumatica in plastica, un fermacapo per barella, un set di steccobende a depressione, due zaini di emergenza e un sistema di cinture ragno.

Tale kit è stato donato a Croce Rossa Saronno lo scorso 10 luglio, alla presenza del presidente del Leo Club Saronno, Marta Sciuchetti, del presidente Cri, Orlando Chiariello, e di altri volontari di entrambe le associazioni.

Il Presidente Chiariello ha espresso la gratitudine di tutto il Comitato: “Ricevere queste donazioni, che forniscono supporto alle molteplici attività che la Croce Rossa svolge sul territorio per la comunità saronnese, è sempre motivo di orgoglio e fonte di ulteriore stimolo a impegnarsi. A nome dei volontari tutti ringrazio il Leo Club Saronno per il sostegno ricevuto con la donazione dei presidi, sicuro che la sinergia tra le due realtà locali potrà creare sempre un valore positivo per i nostri concittadini”.

E a distanza di pochi giorni dalla prima donazione, la sinergia tra le due associazioni si è ripetuta nuovamente: lo scorso 29 luglio, infatti, Leo Club Saronno ha organizzato un aperitivo presso il Garden Café di Castiglione Olona, i cui proventi di 330 euro sono stati investiti per supportare la nostra Area Sociale nell’acquisto di beni alimentari e di prima necessità diretti alle famiglie saronnesi meno abbienti.