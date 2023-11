Città

SARONNO – Riceviamo e pubblichiamo l’invito del comitato saronnese Croce Rossa italiana alla festa di Natale che si terrà il prossimo 3 dicembre.

Il consiglio direttivo, per festeggiare il suo ultimo Natale prima delle nuove elezioni, ha il piacere di invitare tutti i volontari e dipendenti del comitato all’evento organizzato per voi. L’evento è dedicato anche alle persone esterne dalla Cri con l’obiettivo di festeggiare il Natale insieme.

L’evento si terrà il giorno 3 dicembre, spaziando tra il cinema Prealpi e la sala Premoli del vicinissimo oratorio della Sacra Famiglia a Saronno. Durante questa bellissima serata avremo la fortuna di assistere gratuitamente ad uno spettacolo di cabaret, organizzato appositamente per voi; il programma sarà una sorpresa.

Ma le sorprese stesse non finiscono qui: dopo l’esibizione saremo lieti di offrire la possibilità di partecipare ad una cena per rendere ancora più speciale questa serata piena di sorprese. Questa sarà anche l’occasione per festeggiare insieme l’arrivo del Natale, anche se un po’ in anticipo.

Lo spettacolo teatrale e la cena sono due eventi che si possono dividere tra loro, ovvero è possibile partecipare ad entrambi oppure solo ad uno di essi. E’ per questa ragione, però, che per motivi organizzativi entrambi vanno prenotati.

A questi link troverete due moduli Google da compilare: uno per lo spettacolo ed uno per la cena (con annesso menù).

Lo spettacolo teatrale, con appuntamento dalle 18.30 alle 19.45 circa al cinema Prealpi in piazza Prealpi 1, è gratuito per i volontari Cri, gli esterni possono accedere gratuitamente con offerta libera.

La cena, a partire dalle 20.30 in sala Premoli dell’oratorio Sacra Famiglia, è al costo di 10 euro per tutti,

Per qualsiasi dubbio o perplessità non esitate a contattare il 345-0340332 oppure alla mail [email protected].

