Solaro, due incidenti in 10 minuti: caduta dal monopattino e tamponamento in via Bernini

Solaro, due incidenti in 10 minuti: caduta dal monopattino e tamponamento in...

SOLARO – Due incidenti stradali oggi a Solaro. Il primo episodio si è verificato alle 17.20 in via Bernini: nel tamponamento fra due automobili sono rimaste contuse due persone. Sul posto è intervenuta una ambulanza della Croce viola il cui equipaggio ha medicato i contusi, non gravi e per i quali non si è reso necessario il trasporto in ospedale. Sul luogo del sinistro anche una pattuglia della polizia locale solarese per tutti i rilievi del caso al fine di ricostruire con precisione la dinamica del sinistro e mettere a fuoco la dinamica di quel che è successo.

Dieci minuti dopo, alle 17.30, altro incididente in via Carlo Porta dove un 41enne è rimasto contuso per la caduta dal monopattino. Sul posto l’intervento delle pattuglie della polizia locale e dei carabinieri, oltre che di una ambulanza della Croce rossa italiana. Il ferito è stato visitato e medicato sul posto e non si è reso necessario il trasporto in ospedale.

(foto archivio)

14082021