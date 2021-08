CARONNO PERTUSELLA – E’ Massimo Reali il nuovo coordinatore del Gruppo comunale di volontari di Protezione civile, ricoprendo il posto che, in questi anni, ha ricoperto Marianna Garbin.

Al coordinatore uscente vanno i ringraziamenti del sindaco di Caronno Pertusella, Marco Giudici: “Ringrazio Marianna per il grande lavoro svolto finora – commenta – e per quello che continuerà a fare come volontaria. Si è impegnata in prospettiva di questo passaggio di consegne, dopo anni di servizio per la comunità”.

Massimo Reali è da anni impegnato nel servizio di protezione civile, prestando il suo aiuto anche al tavolo dell’Unità di crisi, istituito durante il mese di marzo 2020 per far fronte alla crisi sanitaria.

I ringraziamenti non escludono tutti gli altri volontari, non solo della Protezione civile, ma anche delle altre associazioni.

“A tutti i volontari delle associazioni che si sono riunite con il comune attorno ad un tavolo per far fronte a tutte le difficoltà emerse, dando un aiuto importante in questi mesi difficili per far fronte a tutte le difficoltà emerse”.

(in foto: Massimo Reali)

15042021