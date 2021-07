CARONNO PERTUSELLA – “Il sindaco Marco Giudici ha nominato il nuovo coordinatore del nostro Gruppo comunale volontari di Protezione Civile, Massimo Reali, che subentra a Marianna Garbin“. A darne notizia sono i responsabili della prociv caronnese.

Che proseguono: “Tutti i volontari ringraziano Marianna per l’ottimo lavoro svolto in questi anni come coordinatrice e per quanto ancora farà come volontaria e augurano buon lavoro a Massimo per il suo nuovo incarico”.

Per la Prociv proseguirà l’impegno in stretto coordinamento con Amministrazione civica e polizia locale; e dunque – per quanto di competenza – andranno avanti le molteplici attività svolte sul territorio, dai controlli di natura ecologica alle periodiche pulizie del territorio e del torrente Lura nel tratto caronnese; ai servizi in occasione di manifestazioni ed eventi pubblici quando è richiesta la presenza dei volontari.

(foto: Massimo Reali è stato nominato nuovo responsabile del Gruppo di protezione civile di Caronno Pertusella; subentra a Marianna Garbin)

