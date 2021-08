[wp_bannerize group="lungo central" random="1" limit="1"]

SARONNO – Si è spogliato, ha lavato i primi vestiti e poi è entrato nella fontana per un vero e proprio bagno. Ad interromperlo è stata la polizia locale che l’ha invitato ad uscire dall’acqua e a rivestirsi. E’ quanto accaduto stamattina nella fontana dell’ex Molino Canti in corso Italia.

Poco dopo le 11,30 alla centrale operativa della polizia locale è arrivata la chiamata di alcuni cittadini che segnalavano la presenza di un ragazzo che si lavava nella fontana. E’ stata inviata sul posto la pattuglia che stava svolgendo alcuni servizi in pattugliamento in città.

Così gli agenti hanno trovato il ragazzo ancora nell’acqua l’hanno fatto uscire e recuperati gli abiti l’hanno portato in comando per le pratiche di identificazione. Ora la sua posizione è al vaglio ma il lavarsi e lavare indimenti nelle fontane è espressamente vietato dal regolamento di polizia locale cittadino è quindi in arrivo una sanzione amministrativa per il mancato rispetto della norma.

Episodi analoghi si sono registrati nella stessa fontana anche negli ultimi anni.