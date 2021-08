SARONNO – Dopo aver conquistato l’ennesima vittoria contro il team spagnolo Viladecans, l’Inox Team Saronno si prepara ad affrontare le olandesi in una fondamentale partita che segnerà le sorti della successiva finale.

Questa sera infatti alle 20 scenderanno in campo le uniche due squadre ancora imbattute del torneo: l’Olympia Haarlem e l’Inox Team Saronno.

L’allenatore del Saronno Larry Castro ha definito questa partita decisiva una “finale prima della finale” ed ha dichiarato che lui e le ragazze sono carichi e pronti ad affrontare questa sfida. “La nostra è una squadra molto versatile e in grado di fare grandi cose e, con l’aiuto di una giusta strategia, il pronostico per stasera non può che essere positivo”.

Il Saronno ha già dimostrato le sue grandi capacità ieri sera, battendo 4-2 l’Eagles Praga, squadra altrettanto qualificata. Alla richiesta di commento su questa importante vittoria l’allenatore Larry Castro ha voluto complimentarsi con le ragazze del Praga, sottolineando che sono state all’altezza dell’aspettativa stimolando la sua squadra a dare il massimo.

Infine l’allenatore venezuelano ha concluso con “un ringraziamento a tutte le sue lanciatrici, che sono state fondamentali nelle partite giocate”. Infatti il Saronno dispone di ben cinque lanciatrici e, a detta dell’allenatore, tutte con una buona disposizione a fare bene e impegnarsi al massimo in questo campionato.

19082021