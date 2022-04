x x

SARONNO – Sabato 30 aprile alle 21 si terrà il concerto del Coro Hebel al Satuario della Beata Vergine dei Miracoli, diretto da Alessandro Cadario. Il concerto riproporrà la storia della musica Mariana dal medioevo ai giorni nostri, regalando ai presenti un momento da condividere destinato a persone di tutte le età. L’Amministrazione comunale e la parrocchia di Saronno invitano tutti i cittadini a partecipare all’evento culturale proposto dal Coro da Camera Hebel.



L’ingresso sarà libero per chiunque vorrà essere presente e ascoltare il concerto.



Per maggiori informazioni visitare il sito del comune di Saronno www.comune.saronno.va.it, scrivere all’indirizzo email [email protected] o visitare il sito ufficiale del Coro Hebel al link http://www.corohebel.it/index.html



