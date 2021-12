x

SARONNO – Il teatro Giuditta Pasta di Saronno ospita il decimo concerto dell’Epifania. In collaborazione con l’associazione culturale Sicilia a Saronno, il 5 gennaio 2022 alle 21 il soprano Raffaella Lee, il tenore Luciano Grassi, l’orchestra e il coro Amadeus si esibiranno sul palco, diretti da Marco Raimondi.

Nella scaletta presenti nomi di importanti opere che hanno segnato la storia della musica. La serata si aprirà con l’Ouverture da “La gazza ladra” di Gioachino Rossini. Passando per L’elisir d’amore di Gaetano Donizetti, si giunge, quindi, alla Tosca e alla Tourandot di Giacomo Puccini, la Carmen di Georges Bizet, Romeo and Juliette di Charles Gounod. Il concerto si chiuderà con il Va’ Pensiero, dal Nabucco di Giuseppe Verdi.

E’ possibile acquistare i biglietti in prevendita all’edicola Marco di Corso Italia, la Libreria Mondadori in via Portici e al teatro Giuditta Pasta al botteghino aperto dal mercoledì al sabato dalle 9.30 alle 12.30 e il venerdì dalle 14.30 alle 17.30.

